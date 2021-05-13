Экскурсионный сезон на ВДНХ в Москве начнется с 15 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экскурсионный сезон на ВДНХ начнется с 15 мая. Для гостей подготовили новый прогулочный тур к живописным цветникам, путешествие-квест и традиционные тематические экскурсии, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса - это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Новый тур "ВДНХ цветущая" посвящен ландшафтному оформлению выставки. Посетители пройдут по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 1950-х годов. Гид расскажет, где высажены лаванда, роза, мальва, вербена, тюльпаны и пионы, а также посоветует, когда стоит любоваться цветением каждого из этих растений. В Мичуринском саду гостям покажут, как специалисты ухаживают за фруктовыми деревьями, а в павильоне "Цветоводство" их познакомят с редкими растениями, которые можно встретить в разных регионах России.

"Экскурсия "ВДНХ цветущая" и квест "Отгадай ВДНХ" будут проходить с 15 мая по свободному расписанию в зависимости от количества заявок. Участие платное, нужна предварительная регистрация. Записаться на ближайшую прогулку можно по телефонам экскурсионного бюро, <...> а также по электронной почте. <...> В одной экскурсионной группе или команде игроков может быть от четырех до 35 человек", - говорится в сообщении.

Во время квеста "Отгадай ВДНХ" группе предстоит определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Двум командам выдадут листы с заданиями и снимками. Гулять по территории и искать нужный объект предстоит самостоятельно. После того, как участники найдут ответы на вопросы, им нужно будет вернуться к павильону № 1 "Центральный" и встретиться с ведущим игры. Тем, кто угадал все павильоны и памятники верно, подарят билеты в музеи ВДНХ.