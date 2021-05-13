Затор длиной более 2 км образовался на Звенигородском шоссе в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение транспорта на Звенигородском шоссе в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено на протяжении более 2 км из-за столкновения двух автомобилей. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Звенигородском шоссе произошло столкновение двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них в левом ряду. Движение в сторону ТТК затруднено на 2,3 км и осуществляется по средней полосе", - уточняется в публикации.