Платформу Москва-Сортировочная переименуют в Поклонную

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Станцию Москва-Сортировочная на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) переименуют в Поклонную с 21 мая, сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"Остановочный пункт Москва-Сортировочная, расположенный на Киевском направлении Московской железной дороги, с 21 мая будет переименован в Поклонную. Такое название обусловлено близостью нахождения улицы Поклонной, Мемориала Победы на Поклонной горе и станции метро "Парк Победы". Ассоциация нового названия платформы с этими объектами позволит пассажирам лучше ориентироваться при выстраивании маршрута", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров просят учитывать информацию при планировании поездок - новое название отображается в актуальном расписании на сайте и в мобильном приложении ЦППК, а также на бланках проездных документов.