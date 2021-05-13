На юге Москвы спасли пятерых лисят

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пятерых лисят и лисицу обнаружили на территории детского сада на юге столицы. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Накануне на территории детского сада на юге столицы обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения. К поиску пушистого потомства подключились пожарные. С помощью сачка поймали взрослого зверя, после приступили к извлечению лисят из-под веранды", - говорится в публикации.

Чтобы достать животных, не навредив им, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды. После спасательной операции животных передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Сегодня все семейство вернется в естественную среду обитания.

"Рыжие гости часто селятся на территории социальных учреждений или частных домов. Обычно в подвалах или под верандами. Чтобы избежать такого соседства, специалисты рекомендуют регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию и перекрыть лазы в подвалы мелкоячеистой сеткой", - заключается в посте.