Более 120 музыкальных школ Москвы модернизировали по проекту "Искусство - детям"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 120 музыкальных школ уже модернизировали в Москве в рамках проекта "Искусство -детям". В течение года-двух проект будет завершен, с 1 сентября после ремонта откроется детская музыкальная хоровая школа "Весна" имени А. С. Пономарева, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг Собянин осмотрел итоги капитального ремонта детской музыкальной хоровой школы "Весна" имени А. С. Пономарева, выполненного в рамках проекта "Искусство - детям".

"В Москве в основном уже заканчивается мега-проект " Искусство - детям", это, наверное, самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования: 125 школ Москвы модернизировано, обновлено оборудование, музыкальные инструменты - куплено около 10 тыс. единиц, это огромное количество. Проект подходит к концу, в течение года-двух он будет закончен, и все музыкальные школы Москвы будут в таком современном виде с первоклассными инструментами, так что любители музыки, ребята, которые любят заниматься музыкой, будут учиться в достойных условиях",- сказал Собянин.

Он отметил, что ремонт в знаменитой хоровой школе "Весна" находится на завершающем этапе.

"По сути дела ремонт закончен, заканчивается комплектация оборудования. Я думаю, 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено. Полностью обновлена материальная база одной из лучших школ города, всемирно известной. Так что поздравляю вас и надеюсь на новые ваши успехи", - заключил мэр.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, проект "Искусство - детям" начался в 2018 году. В 2021-2022 годах планируется завершить текущий ремонт 38 зданий и капитальный ремонт 29 зданий школ искусств. Будет закуплено еще порядка 5 тыс. единиц музыкальных инструментов и свыше 10 тыс. комплектов мебели.