В Международных образовательных чтениях примут участие около 70 тыс. человек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международные образовательные чтения, организованные Русской православной церковью (РПЦ) в Москве, соберут около 70 тыс. участников в режиме онлайн, их количество почти не снизилось по сравнению с запланированным. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в четверг председатель оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

"Когда мы планировали проведение чтений в январе в традиционные сроки, была интересная тенденция - если в прошлом году участие в форуме приняло около 20 тысяч человек, то в январе, когда мы готовились к работе в формате онлайн, мы планировали на аудиторию 70 тыс. человек активных пользователей. То, что мы сегодня вернулись к традиционному формату чтений, замечательно, но число онлайн-заочных участников ненамного уменьшилось относительно этих 70 тыс.", - сказал он.

Ранее чтения были запланированы на конец января 2021 года, однако 8 декабря Священный синод Русской православной церкви постановил рассмотреть возможные варианты их переноса из-за трудностей с организацией, связанных с пандемией.

Заключительный этап XXIX Международных образовательных чтений начнется в Москве 16 мая, и продлится до 19 мая под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это крупнейший церковно-общественный форум РПЦ, на котором обсуждаются вопросы в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

Программа XXIХ чтений, посвященных теме "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа", была опубликована сайтом Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата 27 октября 2020 года. Региональный этап чтений проходил с сентября 2020 года по январь 2021 года в 184 епархиях РПЦ.