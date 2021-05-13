В Москве на Волоколамском шоссе столкнулись четыре машины и мотоцикл

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто по трем полосам Волоколамского шоссе из-за столкновения четырех автомобилей и мотоцикла. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Волоколамском шоссе в районе дома 62 произошло столкновение четырех автомобилей и мотоцикла. Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам в сторону центра и одной полосе в строну области. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают полицеские, причины произошедшего уточняются.