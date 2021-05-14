Синоптики предупредили о грозе и порывистом ветре в Московском регионе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождем и грозами ожидается в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура в Москве днем составит 22-24 градуса тепла, ночью похолодает до 13 градусов. В Подмосковье днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, в ночные часы температура опустится до 10 градусов.

"Кратковременный дождь, по области местами сильный. Гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Порывы юго-восточного ветра при грозе могут достигать 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 мск субботы, из-за порывистого ветра - до 21:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба.