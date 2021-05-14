Более 120 тыс. человек поучаствовали в акции "День без турникетов"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. человек приняли участие в московской акции "День без турникетов" за 8,5 лет, сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В городской акции "День без турникетов" за восемь с половиной лет приняли участие свыше 120 тыс. человек. Для них было организовано более 2 тыс. экскурсий", - говорится в сообщении.

На портале напомнили, что акцию проводят в Москве с сентября 2012 года. Ее участники могут увидеть, как устроены столичные предприятия, и узнать о создаваемых в городе технологиях. Сейчас День без турникетов проходит каждый квартал на протяжении трех дней. Каждая площадка организует несколько экскурсий в день. В одной экскурсионной группе может быть не более 10 человек.

"Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные ИТ-компании. В прошлом году мы посвятили День без турникетов востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений - как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика", - отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

Вначале акция проходила в основном на производственных предприятиях города. Постепенно к ней стали присоединяться компании из других отраслей: от инновационных центров до мультипликационных студий. Кроме экскурсий, для участников проводят мастер-классы, открытые лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты, спектакли. В 2020 году во время пандемии День без турникетов перешел в онлайн-формат. Организаторы записали 58 виртуальных экскурсий и представили фильм "Профессии 2.0: Трансформация" о том, как специалисты из разных сфер адаптировались к новой реальности в условиях пандемии коронавируса.

В этом году акция вернулась к привычному офлайн-формату. Одной из ее целей теперь станет помощь малым и средним предприятиям. На сайте проекта появился раздел, где компания или предприниматель может разместить информацию о своих экскурсиях. Участие в программе поможет им представить себя и свою продукцию большому числу людей, увеличить узнаваемость бренда и привлечь новых партнеров. Следующая акция запланирована на конец мая.