В центре "Моя карьера" в Москве откроют обучающий проект "Бизнес на творчестве 50+"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Новый обучающий проект "Бизнес на творчестве 50+" 18 мая запустят в центре "Моя карьера". Он поможет превращению навыков москвичей старшего поколения в источник дохода, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Московская служба занятости запустила совместно с онлайн-платформой по продаже товаров ручной работы "Ярмарка мастеров" проект "Бизнес на творчестве 50+". Благодаря сотрудничеству нам удалось разработать трехнедельную программу обучающих мероприятий. Программа разделена на шесть модулей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Он добавил, что кураторы центра "Моя карьера" помогут разобраться в юридических тонкостях оформления самозанятости и рассчитать финансовую модель своего проекта. Другая часть проекта посвящена упаковке и продвижению продукции. Москвичи старшего поколения смогут превратить свое хобби в дополнительный источник дохода.

По итогам курса на специальном разделе платформы "Ярмарка мастеров" будет организована онлайн-выставка. На ней участники смогут представить свои работы и привлечь первых покупателей. Там же будет создано голосование, где каждый сможет отдать свой голос за понравившийся проект.

"Победитель получит уникальную возможность в течение одного года бесплатно размещать товары на сайте "Ярмарки мастеров". По итогам программы будут определены три финалиста, которым предложат специальные условия для продвижения своих изделий на главной платформе для покупки и продажи товаров ручной работы. Обучение стартует 18 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке", - резюмировал собеседник агентства.