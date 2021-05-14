В больницы Москвы поступят более 40 ангиографов до конца 2023 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 40 ангиографов поступят в больницы Москвы до конца 2023 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Использование новейших моделей ангиографов открывает новые возможности московским врачам в различных областях медицины. Прежде всего при оказании помощи пациентам с инфарктами и инсультами, а также с онкологическими заболеваниями. Всего в рамках закупок по контрактам жизненного цикла мы приобрели 41 ангиограф в различных конфигурациях, в том числе три детских. Первый высокотехнологичный аппарат уже поступил в городскую клиническую больницу имени О. М. Филатова, где ведется подготовка к его запуску. Из общего количества закупленных ангиографов почти половина - 19 единиц - будет поставлена в столичные стационары уже в текущем году, остальные планируем получить до конца 2023 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Новые ангиографы уникальны по многим показателям. С помощью используемых в них технологий можно добиться более высокого качества получаемых результатов, а значит, и более эффективной диагностики. Кроме того, ряд аппаратов оснащен столами повышенной грузоподъемности, благодаря этому можно обследовать пациентов с большой массой тела. Ангиографы, которые предназначены для проведения исследований у детей, позволяют не только получать и отображать данные сразу в двух проекциях в режиме реального времени, но и критически снизить расход контрастного вещества, что особенно важно для маленьких пациентов.

"Закупки оборудования проводились по контрактам жизненного цикла. При этом поставщик обязуется обеспечить постоянную работоспособность оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации. Благодаря этому существует возможность использовать медицинскую технику практически круглосуточно, то есть проводить обследования и операции для гораздо большего количества пациентов", - говорится в сообщении.

Все закупленное оборудование будет интегрировано в единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), в которой полученные снимки обрабатываются в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.