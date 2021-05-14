В Москве перекроют два участка дорог у метро Некрасовка с 23 мая по 27 августа

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Два перекрестка рядом со станцией метро "Некрасовка" на юго-востоке Москвы перекроют для движения автотранспорта с 23 мая по 27 августа из-за строительства нового транспортно-пересадочного узла, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 23 мая по 27 августа будут полностью перекрыты два перекрестка рядом со станцией метро "Некрасовка" из-за строительства нового транспортно-пересадочного узла: участки пересечения Сочинской и Рождественской улиц и улицы Липчанского и Рождественской улицы", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта рекомендует водителям быть внимательными, заранее выбирать маршруты объезда.