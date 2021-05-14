{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электрички на Горьковском направлении МЖД задерживаются

Движение затруднено в обе стороны

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием по техпричинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Горьковском направлении по техническим причинам затруднено движение в обе стороны. Коллеги из МЖД принимают все меры для восстановления графика. Пожалуйста, следите за объявлениями. При следовании в Москву рекомендуем выходить на Нижегородской и других станциях с пересадкой на метро", - сообщили в пресс-службе.

Теги
Россия
Москва в 2020 году поставила здоровое питание в 81 страну
Больше всего - в Белоруссию
Читать полностью