Электрички на Горьковском направлении МЖД задерживаются

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием по техпричинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Горьковском направлении по техническим причинам затруднено движение в обе стороны. Коллеги из МЖД принимают все меры для восстановления графика. Пожалуйста, следите за объявлениями. При следовании в Москву рекомендуем выходить на Нижегородской и других станциях с пересадкой на метро", - сообщили в пресс-службе.