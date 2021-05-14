В Москве началось строительство первой школы по программе "Индустриальные кварталы"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Строительство на территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" школы на 800 мест в рамках программы "Индустриальные кварталы" стартовало в Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Строительство школы на 800 учеников началось на северо-западе Москвы в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны "Октябрьское поле". <...> В рамках проекта "Индустриальные кварталы" на Октябрьском поле также будут возведены другие социальные объекты - два детских сада на 200 мест и поликлиника на 150 посещений в смену", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, социальная инфраструктура позволит создать не только комфортные условия для жителей района, но и дополнительные рабочие места. В рамках проекта также запланировано возведение жилых домов площадью более 130 тыс. кв. м, строительство которых по соглашению должно быть завершено до конца 2026 года.

Летом 2020 года инвестор, компания "РГ-Девелопмент", подписал с городом соглашение о комплексном развитии 5,92 га бывшей промзоны в районе Щукино. Договор заключен по инициативе правообладателя земельного участка "РГ-Девелопмент", который вложит порядка 14 млрд рублей в создание нового квартала на северо-западе столицы.

Заммэра также добавил, что в целом развитие 1,9 тыс. га бывших промзон города в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит построить в Москве не менее 40 новых школ, а также не менее 50 новых детских садов, 27 спортивных объектов, в том числе один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, по просьбе жителей будут заложены и новые православные храмы.

"В настоящее время в районе Щукино начинается разработка котлована для школы. Работы ведутся в соответствии с графиком. Образовательное учреждение будет построено через два года и уже в сентябре 2023 года сможет принять первых учеников нового индустриального квартала Октябрьское поле", - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.