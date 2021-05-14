Проходка участка тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро началась в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проходка участка тоннеля "Пыхтино" до "Рассказовки" Калининско-Солнцевской линии метро началась в Москве, к 2023 году в столице появится уникальная ветка метрополитена до аэропорта Внуково, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Запускаем еще одну проходку - от "Пыхтино" до "Рассказовки". <…> В течение года мы пройдем эти тоннели, в следующем году пройдем тоннели до "Пыхтино" в другую сторону, до Внуково", - сказал мэр на старте проходки тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро.

Он добавил, что в Москве в 2023 году будет создана уникальная линия метро, по которой можно будет доехать до аэропорта Внуково. По словам мэра, это "уникальный проект, который будет очень нужен и полезен для москвичей".

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы напомнили, что решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково было принято Собяниным в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями - "Пыхтино" и "Внуково" - было начато в октябре 2019 году.

В 2021 году начата проходка двух однопутных тоннелей длиной 2,12 кМ и диаметром 6 м от "Пыхтино" до "Рассказовки": 20 марта стартовал ТПМК Herrenknecht "Роза", который ведет проходку левого тоннеля. Уже пройдено 260 м - 12% пути. Вслед за "Розой" 14 мая 2021 году проходку правого перегонного тоннеля начал ТПМК Herrenknecht "Наталия".

Завершить сооружение обоих тоннелей планируется весной 2022 года, а завершение строительство участка метрополитена от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково планируется в 2023 году.

Собянин добавил, что за последние 10 лет в столичной подземке построена половина того, что было сделано за предыдущие 76 лет.

Он добавил, что успешно проходит замена подвижного состава, благодаря чему к 2024 году столичное метро будет "самым молодым в Европе и Америке с точки зрения подвижного состава".

Мэр также поздравил сотрудников с 86-летием столичного метрополитена. По его словам, московское метро является лучшим в мире во многом благодаря уникальному коллективу.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что с 2011 года по настоящее время правительство Москвы совместно с ОАО "РЖД" ввело в эксплуатацию 309 км линий, 150 станций, три дополнительных вестибюля Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также 11 электродепо. В планах на 2021 год - завершить строительство 27,4 км линий и 11 новых станций метро.