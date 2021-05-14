В Новой Москве в 2023 году появится мини-копия Тропаревского парка

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рекреационная зона, которая будет представлять собой Тропаревский парк в миниатюре, появится в Новой Москве в 2023 году. Общая площадь нового пространства составит 3 га, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Новое общественное пространство будет расположено в Румянцево, на территории нового крупного проекта комплексного освоения территории "Тропарево парк". Проектировщики воссоздали сразу несколько характерных особенностей Тропаревского заказника, основанного в 1961 году. Например, от центральной площади парка лучами расходились шесть аллей: березовая, лиственничная, тополиная, липовая, яблоневая и кленовая. <...> Построить и ввести в эксплуатацию новое общественное пространство планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.

В парке-миниатюре сформируют шесть холмов с функциональными зонами, в том числе с гамаками. На одном из холмов появится амфитеатр, где в теплое время года будут проходить концерты и лекции. Зимой холмы превратятся в горки и станут площадками для игр. Зимний сценарий также предполагает создание ледяных скульптур и проведение ярмарок.

Кроме того, на территории появится сад с ароматными травами, прототипом которого станет Аптекарский огород Тропаревского парка. Эко-площадки и деревянные арт-объекты станут гармоничным дополнением пейзажа, воссоздавая атмосферу парка.