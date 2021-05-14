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В Москве состоится онлайн-форум "Шаг в профессию"

Образовательные организации столицы представят школьникам, абитуриентам и их родителям свои учебные программы и расскажут о том, что необходимо для поступления

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-форум "Шаг в профессию" для школьников состоится 22 мая в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Двадцать второго мая с 10:00 до 16:00 в онлайн-формате пройдет форум "Шаг в профессию", который поможет ребятам определиться с будущим профессиональным направлением и выбрать учебное заведение для дальнейшего освоения профессии. Всего будет представлено четыре секции: перспективное профессиональное образование, инновации в профессиональном образовании, запрос работодателей и возможности трудоустройства, а также студенческая жизнь", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-слоужбе добавили, что мероприятие организует просветительский профориентационный проект "Профессиональная среда". На форуме образовательные организации Москвы проведут самопрезентацию и расскажут школьникам, абитуриентам и их родителям о своих учебных программах, о том, что необходимо для поступления к ним и какие увлекательные активности ждут студентов помимо учебной деятельности.

"Также участники узнают об инновациях в образовании, познакомятся с такими интересными и востребованными сферами, как IT, сфера услуг, образование, строительство и строительные технологии, транспорт и логистика, производство и инженерные технологии, творчество и дизайн", - говорится в сообщении.

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