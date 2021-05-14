{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 40% прикрепленных к поликлиникам москвичей ни разу их не посещали

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что большая часть не посещающих поликлиники москвичей - это мужчины в возрасте от 18 до 55 лет

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почти 40% жителей Москвы ни разу не посещали поликлинику, к которой прикреплены. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас, имея полный цифровой контр, мы уже точно видим, что 40% москвичей, прикрепленных к свои поликлиникам, ни разу в них не были. И как ни прискорбно, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, в возрасте от 18 до 55 лет. Из них только 20% занимаются своей диспансеризацией", - сказала Ракова.

Она отметила, что посещать поликлинику необходимо регулярно, а не только, когда есть признаки болезни. "Если дети и люди старшего возраста в принципе охвачены систематическим медицинским мониторингом, то увы, мы сейчас явно наблюдаем и в практике это хорошо видно, в социологии, что люди среднего возраста имеют низкую культуру приверженности к профилактике и последующей диспансеризации", - добавила Ракова.

Теги
РоссияРакова, Анастасия Владимировна
Эксперт отметил, что в Москве из-за карантинных мер дети стали пропадать реже
Президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв подчеркнул, что это связано с усиленным контролем родителей над детьми
Читать полностью