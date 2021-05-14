В павильонах "Здоровая Москва" за три дня обследование прошли 7 тыс. человек

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уже 7 тыс. человек прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва", которые снова открылись в парках города 11 мая. Об этом сообщила в пятницу в рамках пресс-конференции в ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если будет хорошая ранняя осень, то мы продлим действие программы до первых чисел. За предыдущие три дня обследование прошли 7 тыс. человек. Это очень неплохая цифра", - сказала Ракова.

Результаты анализов готовы в среднем за сутки. И в случае отклонения пациенту позвонят и сообщат об этом. Вся информация о здоровье прошедших обследование будет внесена в электронную медицинскую карту.

По словам заммэра, для прохождения обследования необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не требуется, если москвич не прикреплен к городской поликлинике, то с помощью полиса ОМС он может это сделать непосредственно в павильоне "Здоровая Москва".

"Никаких платных услуг предлагать в павильонах не планируется. <...> Частично для таких павильонов оборудование было закуплено. Плюс в рамках КЖЦ (контракт жизненного цикла) и обновления оборудования мы очень много закупили тяжелой техники, которая базово прикреплена к поликлиникам. Некоторая техника будет также стоять и в павильонах, не в ущерб поликлиникам", - добавила Ракова.