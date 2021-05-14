Москвичей призвали не парковаться под деревьями из-за сильной грозы с ветром

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендуют в пятницу вечером не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за грозы с ветром. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По уточненному прогнозу синоптиков, сегодня с 16:30 до 21:00 ожидается дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - значится в публикации.

В МЧС также сообщили об ухудшении погодных условий в Москве. Спасатели рекомендуют во время управления автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать на дорогах внезапных маневров - обгонов, перестроений. Также рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В новость были внесены изменения (15:35 мск) — добавлен комментарий МЧС.