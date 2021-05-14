Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за сильного дождя

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленно на фоне непогоды, вечером местами в столице идет сильный дождь.

По данным на 18:15, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

"Движение в городе осложнилось до девяти баллов. Затруднения вызваны вечерним час-пиком, а также проведением дорожных работ", - говорится в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Там уточняется, что особенно сложно в центре и в районах проведения дорожных работ: Северянинский путепровод; МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона; МКАД 32 км-й километр (оба направления); Варшавское шоссе д. 26; Проспект Андропова, д. 48; Волгоградский проспект, д. 45; ТТК, Бережковский мост (оба направления). "Просим по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом", - заключается в публикации.