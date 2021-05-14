В Москве из-за нарушения мер безопасности по COVID-19 опечатали 13 объектов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты проверили на 545 объектах соблюдение мер безопасности по коронавирусу в Москве за майские праздники. В результате были опечатаны 13 объектов в том числе пять кальянных и три салона красоты. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.

С 1 по 10 мая специалисты проверили торговые и развлекательные центры, магазины промышленных товаров, объекты спорта, культуры, гостиницы и хостелы, парки, салоны красоты и кальянные. Нарушения обнаружили на 72 объектах (13%). Больше всего нарушений отмечено в салонах красоты, магазинах промышленных товаров, фитнес-центрах.

"Кроме этого, несмотря на запрет работы кальянных, введенный Указом Мэра Москвы от 25.03.2020 N 28-УМ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлены факты функционирования 5 кальянных. <...> Кроме этого, за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, невыполнение противоэпидемических мероприятий применен временный запрет деятельности и опечатано 13 объектов коммунально-бытового назначения: пять кальянных, три салона красоты, два магазина по реализации промышленных товаров, выставочный зал "Люмьер-Холл", хостел, развлекательный (батутный) центр", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, среди частых нарушений - отстуствие дезинфекции помещений, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха, отсутствовали или было недостаточно антисептиков.

За невыполнение на объектах противоэпидемических мероприятий составлено 62 протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе 29 протоколов на юридических лиц, 29 - на индивидуальных предпринимателей и четыре - на должностных лиц.

"Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий на объектах города Москвы продолжается", - заключается в материале.