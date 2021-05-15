Дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 15 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождем и грозами ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 22 до 24 градусов тепла, ночью похолодает до 12 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью температура опустится до девяти градусов.

"Небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах будет гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 мск субботы.

Скорость юго-восточного и южного ветра в субботу не превысит 11 м/с.

Атмосферное давление составит в регионе 744 мм ртутного столба.