Движение на северо-востоке Москвы ограничат из-за дорожных работ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Движение на северо-востоке Москвы будет ограничено в связи с проведением дорожных работ с 17 мая по 13 июня. Об этом сообщил в субботу информационный центр столичного департамента транспорта.

Ограничения будут действовать на пересечении Нововладыкинского проезда и дублера Алтуфьевского шоссе, на дублере Алтуфьевского шоссе от вл. 3, стр. 1 до вл. 1 корп. 1 по Алтуфьевскому шоссе, на Нововладыкинском проезде от вл. 5А по Алтуфьевскому шоссе до дублера Алтуфьевского шоссе, на Нововладыкинском проезде в районе вл. 2, стр. 1, а также на дублере Алтуфьевского шоссе в районе вл. 5А по Алтуфьевскому шоссе, на Сигнальном проезде от вл. 1, корп. 1 по Алтуфьевскому шоссе до вл. 7 в Сигнальном проезде.

Ограничения в указанный период буду действовать круглосуточно.