Напротив строящейся АЗС в Москве нашли авиационный снаряд времен войны

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен напротив строящейся АЗС на МКАД в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На 3-м км МКАД напротив строящейся АЗС обнаружен авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны. На место прибыли саперы, снаряд вывезут для утилизации", - сказал собеседник агентства.

Накануне во время работ по благоустройству территории на улице Сергея Макеева в центре Москвы был обнаружен снаряд времен войны. Группа разминирования извлекла корпус минометной мины и увезла для утилизации. На время работ из расположенного рядом дома были эвакуированы 15 человек. Пострадавших нет.