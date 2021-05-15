Более 2,3 тыс. человек обеспечат безопасность футбольных матчей РПЛ в Москве 16 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Свыше 2,3 тыс. человек будут обеспечивать безопасность матчей 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионах "Локомотив" и "Динамо" в Москве 16 мая. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"16 мая в Москве пройдут матчи 30-го тура сезона 2020/2021 годов. Российской премьер-лиги, для обеспечения правопорядка и безопасности которых будут привлечены свыше 2,3 тыс. человек. В воскресенье <...> на стадионе "Локомотив" сыграют команды "Локомотив" и "Урал", а на центральном стадионе "Динамо" встретятся "Динамо" и ЦСКА. В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Так, для обеспечения общественного порядка и безопасности во время матча "Динамо" - ЦСКА на Центральном стадионе "Динамо" будут задействованы более 830 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 280 сотрудников полиции и бойцов ОМОН. Общественный порядок во время спортивного мероприятия будут охранять порядка 1,4 тыс. человек.

"Для обеспечения общественного порядка и безопасности во время матча "Локомотив" - "Урал" на стадионе "Локомотив" будет задействовано около 900 человек. В том числе более 430 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, порядка 230 представителей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 260 сотрудников полиции и бойцов ОМОН", - добавили в пресс-службе.

Стадионы и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, добавили в департаменте.