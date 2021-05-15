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В Москве задержали мужчину при попытке продажи государственных наград в скупках на Арбате

У него изъяли пять медалей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался продать государственные награды времен СССР в скупках на Арбате в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград") задержан мужчина, который пытался продать государственные награды в скупках расположенных на Арбате", - сказал он.

Как отметил источник, у задержанного изъяли пять медалей - "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.", "40 лет победы в Великой Отечественной войне", медаль "60 лет Вооруженных сил СССР", медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", медаль "Ветеран труда СССР". "Согласно экспертного заключения изъятые медали являются государственными наградами СССР", - подчеркнул он.

Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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