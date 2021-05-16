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В московском метро запустили тематический поезд в честь 65-летия "Современника"

Состав будет курсировать по Сокольнической линии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный 65-летию театра "Современник", запустили в московском метро. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на церемонии запуска.

"У нас появился поезд, где можно переходя из вагона в вагон изучать историю театра "Современник". Это, конечно, потрясающе. Поздравляю всех с юбилеем, с праздником и с запуском поезда", - сказал Кибовский на церемонии, которая состоялась в 02:15 на станции "Чистые пруды".

Он также поблагодарил сотрудников театра за многолетнюю работу.

Тематический поезд будет курсировать по Сокольнической линии.

Теги
РоссияКибовский, Александр Владимирович
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