Кратковременный дождь и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 16 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 22 до 24 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура опустится до 11 градусов.

Желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра и возможными грозами будет действовать в Московском регионе днем и до вечера воскресенья.