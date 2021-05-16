Собянин заявил, что подвижной состав столичного метро станет самым молодым в Европе и США

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Подвижной состав Московского метрополитена будет самым молодым в Европе и Америке к 2024 году. Об этом в воскресенье сообщил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы приняли программу развития метро, одобренную президентом Российской Федерации. [Сейчас] обновлен серьезным образом подвижной состав [метро]. Сегодня он достаточно молодой. К 2024 году он будет самым молодым в Европе и Америке", - сказал мэр.

Ранее Собянин сообщал, что почти 340 новых вагонов поступят в московское метро в этом году.