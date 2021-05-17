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На западе Москвы загорелся бизнес-центр

Огонь локализовали на площади 600 кв. м

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в бизнес-центре на западе Москвы, возгорание локализовано на площади 600 кв. м, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

"Происходит возгорание на площади 600 кв. м. На втором этаже открытое горение ликвидировано. Принятыми мерами в 00:37 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

Также ликвидировано открытое горение на третьем этаже. Информация о пострадавших не поступала. 

Пожар произошел на втором этаже бизнес-центра на улице Козлова, 30 и на мансарде на третьем этаже. Пожару был присвоен второй номер сложности.

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