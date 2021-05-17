В Москве 17 мая ожидаются переменная облачность и до 30 градусов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 30 градусов тепла ожидаются в столице в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов.