Девелоперы смогут получить консультацию в новом разделе на инвестиционном портале Москвы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Новый раздел "Строительство" заработал на инвестиционном портале Москвы, там девелоперы смогут получить консультации и сообщить о проблемах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В сервисе "Московский инвестор" столичного инвестиционного портала появился новый раздел "Строительство". <...> С помощью нового раздела можно получить консультации по различным вопросам - от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Направить обращение может любой зарегистрированный пользователь сайта investmoscow.ru, после чего оно сразу передается в профильные городские ведомства - Комитет по архитектуре и градостроительству и Комитет государственного строительного надзора", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что срок ответа составляет 10 рабочих дней: уведомление пользователь получает в личном кабинете на инвестпортале, а также на электронную почту, указанную при регистрации. В особых случаях срок ожидания ответа может быть увеличен до 30 календарных дней. Если ответ ведомства пользователя не устроит, он может вернуть обращение для повторного рассмотрения.

Цифровой сервис "Московский инвестор" был запущен осенью прошлого года. С его помощью предприниматели могут направлять в правительство Москвы вопросы и предложения о ведении инвестдеятельности в столице. Изначально в "Московский инвестор" входили разделы "Земля и недвижимость", "Торги", "Поддержка промышленности" и "Налогообложение".

"В этом году здесь появились еще четыре новых раздела. Один из них посвящен поддержке малого и среднего бизнеса - субсидированию, льготному кредитованию, участию компаний в выставках и деловых миссиях. Другие два раздела помогут найти ответы на вопросы, связанные с подключением к инженерным сетям при локализации производства на промплощадках Москвы, а также получением разрешений и лицензий в образовательной сфере и здравоохранении. Ряд более узких тем сгруппирован в категории "Иное", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Инвестиционный портал Москвы - специализированный ресурс для предпринимателей. С 2014 года на сайте зафиксировано более 13 млн посещений, ежедневно на него заходят 8,5 тыс. уникальных пользователей. На портале зарегистрировано более 46 тыс. личных кабинетов.