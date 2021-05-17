В Москве единый читательский билет оформили полмиллиона горожан

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек оформили единый читательский билет в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Единым читательским билетом пользуются уже более 500 тыс. москвичей. Он дает доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. При этом горожанам не надо регистрироваться в каждой библиотеке отдельно", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 млн изданий.

"В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература", - сказала Сергунина.

На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона "Потрясающие приключения Кавалера & Клея", которую с начала этого года взяли 1 215 раз.

"В числе популярных оказались романы "Идти бестрепетно" и "Брисбен" Евгения Водолазкина, "На поле Фарли" Риз Боуэн, "Семейная кухня" Маши Трауб, "Насквозь" Натальи Громовой, "Странная обезьяна" Александра Соколова, "Дети мои" Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков - Дениса Фонвизина, Василия Жуковского и других", - говорится в сообщении.

Единый читательский билет - это пластиковая карта со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. Получить его можно в любой городской библиотеке - вся процедура займет не более десяти минут. Для оформления взрослому читателю понадобится паспорт, а ребенку - свидетельство о рождении (билет оформляется в сопровождении взрослого с паспортом).