Дополнительные доходы бюджета Москвы планируется направить на строительство 17 поликлиник

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Семнадцать поликлиник нового стандарта планируется построить в Москве за счет дополнительных средств в бюджете столицы текущего года. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год, согласно которому доходы и расходы столицы увеличатся на 191,3 млрд рублей, а дефицит останется неизменным.

"Дополнительные средства будут направлены на развитие города, реализацию приоритетных программ, а, значит, на улучшение жизни москвичей, экономический рост, возможность исполнять вся социальные обязательствам. Это стало возможным благодаря быстрым темпам восстановления экономики столицы, слаженной работе всех органов власти, эффективным мерам поддержки бизнеса, промышленности, разработанным более года назад. Москва уверенно выходит из пандемии, наращивает мощности", - пояснил Шапошников.

Так, дополнительные средства в результате корректировки бюджета будут направлены, прежде всего, на строительство 17 амбулаторно-поликлинических учреждений в разных районах города в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, они должны быть сданы в эксплуатацию уже в 2022 году. Все новые поликлиники будут соответствовать требованиям программы "Московский стандарт+".

"Также будет завершена реконструкция футбольного стадиона "Москвич"; сократятся сроки строительства Большой кольцевой линии метрополитена; начнется строительство Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща". Завершится строительство нового автобусного парка около деревни Красная Пахра; будет построена транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей, организованы подъезды к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промзоне Руднево. Кроме этого, средства будут направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры для организации новых линий наземного метро МЦД", - сообщил спикер Мосгордумы.

Он добавил, что депутаты столичного парламента уже приступили к работе над проектом закона о поправках в главный финансовый документ города. По словам спикера, законопроект будет детально рассмотрен профильными комиссиями, депутатскими объединениями. "Предполагается, что доходы бюджета в текущем году составят 2,834 трлн рублей, расходы - 3,334 трлн рублей. Дефицит остается неизменным. Еще в 2020 году при работе над бюджетом Москвы 2021 года мы были уверены в позитивных изменениях в экономике города. Наш прогноз оправдался", - подчеркнул Шапошников.