Пруды-отстойники "Тушино-2" в Москве ликвидируют при реконструкции очистных сооружений

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в Южном Тушино в Москве позволит ликвидировать действующие пруды-отстойники "Тушино-2". Общая площадь участка строительства и реконструкции составляет порядка 0,9 га, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Реконструируемое очистное сооружение дождевой канализации "Тушино-2" предназначено для очистки поверхностного стока с части территории района Южное Тушино. Проектом планировки предусмотрено строительство нового очистного сооружения с применением наилучших доступных технологий в сфере очистки поверхностных сточных вод взамен действующих прудов-отстойников "Тушино-2", а также перекладку водосточного трубопровода диаметром 1500 мм по новой трассе", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

По ее словам, модернизация очистного сооружения "Тушино-2" предусмотрена в целях реализации регионального проекта "Оздоровление реки Волги". Также предусмотрены работы по укреплению дна и берегов реки Сходня возле водовыпуска.

Проект планировки территории был одобрен Градостроительно-земельной комиссией Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным. Общественные обсуждения по данному проекту проходят до 25 мая 2021 года. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения".