Полиция усилила охрану в московских школах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности в московских школах. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, это связано с трагическими событиями в Казани.

"Полиция Москвы усилила в ряде школ города меры безопасности. Около учебных заведений находятся наряды полиции, которые несут дежурство", - сказал собеседник агентства.

11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.