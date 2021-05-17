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В Москве отменили весенний велофестиваль

Он должен был пройти 23 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Весенний велофестиваль, запланированный в Москве на 23 мая, не состоится из-за эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но уровень заболеваний по-прежнему высокий.

"Весенний велофестиваль, ранее запланированный на 23 мая, переносится в связи с эпидемиологической ситуацией. Скоро сообщим точные даты, следите за новостями", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что весенний, осенний, зимний и ночной велофестивали планируется провести в Москве в этом году. Так, весенний был запланирован на 23 мая, ночной - 10 июля, осенний - 5 сентября, зимний - 12 декабря.

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