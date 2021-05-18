В Москве начали благоустройство территории возле станции БКЛ "Мичуринский проспект"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Мичуринский проспект". Работы планируется закончить во второй половине текущего года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В этом году пройдут работы по благоустройству территорий всего около 13 станций метро. В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Удальцова от дома 32, корп. 1 до дома 87. Общая площадь работ составит 3,26 га. В рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, спрячут "воздушные" провода в кабельную канализацию, организуют небольшие пространства для кратковременного отдыха. "Все работы планируется завершить во второй половине этого года", - уточнили в комплексе городского хозяйства.

Кроме того, в зоне благоустройства заменят на современные четыре остановочных павильона, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов дополнительно организуют три наземных пешеходных перехода, установят новые опоры освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.

"Особое внимание уделят озеленению территории: планируется высадить более 40 деревьев и 155 кустарников, разбить более 20 тыс. кв. м газона, в том числе 375 кв. м цветников. Новой точкой притяжения для жителей района станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. Здесь обустроят цветники и установят арт-объект "Птицы", который станет напоминанием о ценности городской экосистемы и важности бережного отношения к природе", - заключили в пресс-службе.