В Москве на площадке парк-отеля "Даниловский" прошли первые бракосочетания

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Торжественные церемонии бракосочетания первых десяти пар прошли на новой площадке парк-отеля "Даниловский" в Москве. Отель входит в единый архитектурный ансамбль со старинным Даниловым монастырем, поэтому после бракосочетания молодожены могут сразу обвенчаться, сообщила во вторник пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

"Церемонии прошли в специально оформленной зоне живописного парка у Даниловского монастыря и в Малахитовом зале. В летнем шатре, который располагается в глубине парка, под сенью навеса из вьющихся цветов и в зале парка-отеля "Даниловский" прошло десять торжественных церемоний. Регистрации брака в уличной зоне были организованы впервые, что, несомненно, привлекло молодоженов", - говорится в сообщении.

После бракосочетаний молодожены могут совершить свадебную прогулку с фотосессией по живописному парку, который прилегает к парку-отелю. На территории разбиты цветники и клумбы, высажены "плакучие" карликовые яблони, декоративные груши и экзотические цветы. Свято-Данилов монастырь - самый древний в Москве, он был основан еще в конце XIII века святым князем Даниилом Московским - младшим сыном благоверного князя Александра Невского.

Подать заявление на заключение брака можно онлайн на портале mos.ru или портале госуслуг, а также лично. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн она составит 245 рублей.