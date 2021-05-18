Тестирование московской билетной системы "Тройка" началось в Ярославле

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Карта "Тройка" в рамках пилотного проекта заработала на четырех областных маршрутах в Ярославле. Если испытания пройдут успешно, транспортная карта заработает по всему городу, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы в активной стадии подготовки к запуску тестирования карты "Тройка" в Ярославле. Уже завершены закрытые испытания оборудования, программное обеспечение настроено, и сейчас мы находимся на этапе формирования фокус-группы. То есть уже в самое ближайшее время на нескольких маршрутах региона можно будет оплачивать проезд картой "Тройка", в том числе "Тройками" из других регионов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Также в публикации сообщается, что сейчас проводится тест карты в регионе, и здесь ее выпустили в "ярославском дизайне". "На первом этапе пилота жители области, вошедшие в фокус-группу, получат 1,5 тыс. карт - ими можно будет расплатиться на четырех областных маршрутах", - уточняется в публикации.