МЧС предупредило о повышении температуры до 32 градусов 18 мая в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Жара до 32 градусов ожидается во вторник в Москве, соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС России.

"По информации синоптиков Росгидромета, днем 18 мая в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 32 градуса", - говорится в сообщении.

В МЧС дали несколько советов, как не пострадать в жару: при выходе на улицу надевать головной убор и по возможности светлую одежду, пить больше воды, купаться в специально оборудованных для этого местах, но не делать этого в одиночку. Также нельзя заплывать на судовой ход, нырять в незнакомых местах, оставлять у воды детей без присмотра и употреблять алкоголь.