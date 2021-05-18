Власти Москвы призвали переходить на отдельное накопление средств на капремонт планомерно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Переход на самостоятельное накопление средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в Москве должен быть планомерным, на данный момент такое право реализовали собственники квартир в более чем 3,2 тыс. домах. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Михаил Лачинов.

"По спецсчетам в Москве на сегодняшний день общее количество составляет 3 207 домов. Количество можно сказать с начала программы является практически стабильным. В 2015 году оно составляло 2 614 домов. <…> На сегодняшний день и правительство города Москвы, департамент не ставит задачи целевого увеличения спецсчетов. Нам кажется, что рост этот должен быть, но он должен быть не декларативным, он должен быть планомерным. Люди в домах должны переходить на спецсчета тогда, когда они будут готовы", - сказал Лачинов на форум по вопросам капитального ремонта: "Спецсчет - история успеха".

Он отметил, что в Москве уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 97,5%.

"С 2015 года [до 2021 года] 60,3 млн кв. м отремонтировано в городе Москве. Только на сегодняшний день и в плане на 2021 год стоит 2 513 домов плюс надо, наверное, добавить те дома, которые не успели отремонтировать в прошлом году из-за пандемии", - добавил Лачинов.

В свою очередь начальник управления информационного обеспечения и взаимодействия с органами исполнительной власти Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Антон Васильев уточнил, что в московскую программу капитального ремонта включено 28,5 тыс. многоквартирных домов общей площадью 265,3 млн кв. м. Кроме этого, он напомнил, что в Москве срок перехода накопления средств на оплату капремонта дома из регионального фонда на специальный счет сокращен с одного года до трех месяца.