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Власти Москвы призвали переходить на отдельное накопление средств на капремонт планомерно

Замглавы департамента капитального ремонта Москвы Михаил Лачинов сообщил, что граждане должны переходить на спецсчета для оплаты капремонта тогда, когда они будут готовы, и отметил, что власти столицы не ставят задачи целевого увеличения таких счетов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Переход на самостоятельное накопление средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в Москве должен быть планомерным, на данный момент такое право реализовали собственники квартир в более чем 3,2 тыс. домах. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Михаил Лачинов.

"По спецсчетам в Москве на сегодняшний день общее количество составляет 3 207 домов. Количество можно сказать с начала программы является практически стабильным. В 2015 году оно составляло 2 614 домов. <…> На сегодняшний день и правительство города Москвы, департамент не ставит задачи целевого увеличения спецсчетов. Нам кажется, что рост этот должен быть, но он должен быть не декларативным, он должен быть планомерным. Люди в домах должны переходить на спецсчета тогда, когда они будут готовы", - сказал Лачинов на форум по вопросам капитального ремонта: "Спецсчет - история успеха".

Он отметил, что в Москве уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 97,5%.

"С 2015 года [до 2021 года] 60,3 млн кв. м отремонтировано в городе Москве. Только на сегодняшний день и в плане на 2021 год стоит 2 513 домов плюс надо, наверное, добавить те дома, которые не успели отремонтировать в прошлом году из-за пандемии", - добавил Лачинов.

В свою очередь начальник управления информационного обеспечения и взаимодействия с органами исполнительной власти Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Антон Васильев уточнил, что в московскую программу капитального ремонта включено 28,5 тыс. многоквартирных домов общей площадью 265,3 млн кв. м. Кроме этого, он напомнил, что в Москве срок перехода накопления средств на оплату капремонта дома из регионального фонда на специальный счет сокращен с одного года до трех месяца.

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