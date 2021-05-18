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Центры госуслуг помогут москвичам передать семейные фотопленки в Главархив

Фотоснимки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов с согласия владельцев будут использовать в городских проектах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Москвичи теперь могут передать семейные фотопленки на хранение в Главархив через центры госуслуг. Фотопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов с согласия владельцев будут использовать в важных городских проектах, сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

"Запуск второго этапа акции "Москва - с заботой об истории" - очень важный шаг для сохранения истории города. Несмотря на то, что Главархив постоянно пополняет свои фонды новыми материалами, в основном туда все-таки поступают официальные документы. Вместе с тем полное отражение исторических событий невозможно без личных материалов их непосредственных участников. Два года с начала акции показали, что горожане охотно делятся семейными архивами, поэтому мы уверены, что возможность передать фотопленки вызовет отклик у москвичей", - приводятся в сообщении слова вице-мэра.

Фотопленки можно сдать в любом центре госуслуг "Мои документы". Для этого необходимо принести с собой паспорт и сами материалы. Сотрудник центра, надев специальные перчатки, бережно упакует пленки. Затем они будут направлены на хранение в Главархив Москвы. Благодаря этим снимкам можно будет узнать, как изменился в ХХ веке архитектурный облик Москвы, парковая и транспортная инфраструктура, где проводили отпуска горожане, какая одежда была модной в разные годы, как отмечали Первомай, День Победы, дни рождения, свадьбы и Новый год в столице, а также о других значимых событиях в жизни каждого человека.

"Сейчас в Архивном ведомстве хранится около миллиона фотографий. Самые ранние по времени создания фотодокументы относятся к концу XIX века и выполнены на фотопластинках, которые представляют собой плоскую стеклянную основу с нанесенным на нее светочувствительным слоем. Также здесь хранятся и более поздние фотографии на стеклянной основе. Например, снимки столицы 1930-1940-х годов, часть из этих документов отнесена к категории особо ценных", - отмечается в сообщении.

Проект "Москва - с заботой об истории" недавно отметил свое двухлетие. Его запустили накануне празднования 9 Мая в 2019 году. Его цель - сохранить для будущих поколений подлинные источники прошлого и память о героях войны. Собранные материалы с согласия владельцев используются в различных культурно-просветительских проектах. Например, размещаются в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", а также на выставочных стендах в центрах госуслуг и на платформе "Я дома". За два года в рамках проекта собрано почти 9 тыс. различных предметов и документов.

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