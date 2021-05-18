В Москве за 10 лет возвели почти 100 храмовых комплексов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Около 100 храмовых комплексов построили на территории Москвы с 2011 года, порядка 12 было введено в эксплуатацию за прошедший год. Об этом сообщил на конференции "Строительство храмов - сохранение исторической памяти народа" депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

"Мы стремимся <...> сдавать по 10 храмов в год. За 2020 год вопреки всему мы ввели в эксплуатацию 12 храмов и уже четыре храма из запланированных к вводу в текущем году. Итого за 10 лет в Москве возведено 99 храмовых комплексов, включая те шесть объектов строительства, монтажные работы на которых завершены, и строители приступили к внутренним отделочным работам", - сказал Ресин.

На подобранных и одобренных РПЦ участках включены в программу строительства православных храмов 204 храмовых комплекса в границах старой Москвы и 57 - на территории Новой Москвы. Сегодня в стадии строительства находятся 39 программных храмов и еще три храма сверх программы, в стадии подготовки к строительству - 17 храмов, ведется проектирование 40 храмов. При этом по программе строительства храмов в столице введены в эксплуатацию 87 храмовых комплексов, из них 12 на территориях Новой Москвы и 15 сверх программы, отметил Ресин.

"Благодаря постоянному вниманию мэра Москвы и <...> патриарха, участию благотворителей и огромного количества людей, жертвующих на возведение храмов, четкой работе всех столичных ведомств и специалистов нам удалось нагнать вынужденное отставание в графике прошлого года, вызванное пандемией, и даже перевыполнить план", - добавил Ресин.

Программа строительства православных храмов (так называемая Программа 200 храмов) в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.