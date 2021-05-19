В Москве назвали победителей конкурса "Акселератор проектов "МЭШ"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московские школьники защитили собственные IT-разработки для проекта "Московская электронная школа" в рамках конкурса "Акселератор проектов "МЭШ". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Столичное образование нацелено на раскрытие и развитие талантов каждого ребенка. Для этого мы организовали конкурс "Акселератор проектов "МЭШ", в рамках которого ребята представили свои IT-разработки. Школьники и студенты колледжей создавали собственные сервисы и приложения, которые могут помогать во время учебы, например изучать английский или собрать компьютер. Стоит отметить, что состязание привлекло большое внимание, в нем приняли участие 880 учеников из 175 школ", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Анастасии Раковой.

Она добавила, что все вышедшие в финал проекты, а также разработки, привлекшие особое внимание жюри, но не ставшие победителями, будут переданы специалистам по проектам "МЭШ". Там с помощью экспертов они будут проработаны, выведены на новый уровень и в перспективе, возможно, внедрены в сервисы "Московской электронной школы.

"Первые места в трех номинациях завоевали Московский колледж бизнес-технологий, технологический колледж № 34 и школа № 1347", - говорится в сообщении.