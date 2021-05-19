Заявочная кампания на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начнется 25 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) начнется 25 мая в 15:00. Принять участие смогут НКО, которые реализуют благотворительные, культурные, молодежные и другие социально ориентированные проекты, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи НКО. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации "Молодежь Москвы", "Наше наследие" и "Благотворительность", - приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

В этом году конкурс вновь будет проходить в 12 номинациях, среди них: "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", "Творческая Москва", "Городские инновации".

"Подать заявку можно до 15:00 24 июня. Призовой фонд составит 400 млн рублей. Организации, ведущие деятельность более года, смогут претендовать на гранты до пяти млн рублей. А для молодых НКО, зарегистрированных более полугода назад, предусмотрена поддержка до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, НКО играют большую роль в общественной, культурной и многих других сферах жизни. Многие из них являются давними партнерами правительства Москвы в реализации важнейших городских программ.

"Для участия в конкурсе НКО необходимо работать в Москве более шести месяцев, не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. Также у организации не должно быть задолженностей по уплате налогов. Чтобы подать заявку, нужно три документа: гарантийное письмо о соответствии организации условиям конкурса, устав и заявление. С формой заявки, формой договора, порядком и сроками оценки заявок можно ознакомиться на сайте конкурса", - говорится в сообщении.

О конкурсе

Конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО проходит ежегодно. За последние пять лет более тысячи организаций получили гранты на реализацию своих инициатив. В 2020 году формат конкурса был обновлен. Теперь участие в нем могут принять и НКО, которые действуют более шести месяцев, а для организаций, которые работают от года, сумма гранта выросла до пяти млн рублей. Кроме того, упростили процедуру подачи заявки, сократив до трех число предоставляемых документов. Благодаря изменениям в 2020 году к конкурсу присоединилось в два раза больше НКО, чем в 2019-м.