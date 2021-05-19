Собянин сообщил о реставрации почти 100 объектов культурного наследия в Москве в 2021 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичные специалисты завершат реставрацию еще почти 100 объектов культурного наследия в 2021 году. Об этом в среду написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В 2021 году планируем завершить реставрацию еще примерно 100 творений минувших эпох. Среди них знаменитая ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель городской усадьбы Д. Ф. Новикова - А. Н. Давыдова на Большой Ордынке, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке, несколько павильонов ВДНХ", - написал мэр.

По его словам, за последние 10 лет специалисты привели в порядок 1,6 тыс. объектов культурного наследия. Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз. А доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 95%.

Он напомнил, что в Москве в апреле-мае ежегодно проходят Дни исторического и культурного наследия. Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы.

"Впервые для широкой публики распахнет свои двери городская усадьба Г. А. Каратаевой - И. В. Морозова в Леонтьевском переулке, 10. Когда-то здесь находилось германское посольство. Именно отсюда ранним утром 22 июня 1941 г. немецкий посол фон Шуленбург повез в Кремль ноту об объявлении войны Советскому Союзу", - написал мэр. Также впервые для посещения открывается и доходный дом купца В. Е. Быкова.