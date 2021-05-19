В Москве проведут цикл образовательных мероприятий "Я - самозанятый"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Цикл бесплатных образовательных мероприятий "Я - самозанятый" впервые проведут в Москве, его участники узнают о наиболее популярных профессиях для самозанятых предпринимателей. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На сегодняшний день количество москвичей, применяющих налог на профессиональный доход, превысило 600 тыс. В рамках обучающей программы участники разберут наиболее популярные и востребованные профессии для самозанятых. Мероприятия в офлайн- и онлайн-формате запланированы до конца года", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Цикл организует ГБУ "Малый бизнес Москвы" совместно с центром занятости населения "Моя работа". Он откроется 19 мая очной встречей.

"Участники узнают о наиболее востребованных дистанционных профессиях, рассмотрят тренды в удаленной работе, а также выяснят, какими должны быть первые шаги для открытия своего дела. Записаться на занятие можно на сайте центра занятости "Моя работа", - говорится в сообщении.

Вторая встреча запланирована на 26 мая. Ее участникам расскажут о профессии PR-специалиста в статусе самозанятого предпринимателя. Слушатели узнают о методах продвижения, актуальных в 2021 году, познакомятся с наиболее результативными инструментами и трендами в PR, узнают, как продвигать услуги и оценивать свою эффективность. Регистрация на встречу открыта на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" .

В июне курс продолжится изучением особенностей работы стилистов и фотографов. До конца года запланированы 16 бесплатных мероприятий.