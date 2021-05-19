Мосгордума 24 мая объявит летний перерыв в работе до 19 сентября

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московская городская дума планирует завершить весеннюю сессию 24 мая и уйти на летние каникулы до 19 сентября. Соответствующее постановление зачитал в среду на заседании зампредседателя столичного парламента Степан Орлов.

"Предлагается установить летний перерыв в работе думы с 24 мая 2021 года по 19 сентября 2021 года", - сообщил Орлов.

Он пояснил, что депутаты продолжат работать в столичных округах, а также проводить встречи с москвичами и участвовать в дискуссиях по необходимым изменениям законодательства. Кроме того, парламентарии смогут работать в своих политических партиях, которые готовятся к выборам, которые состоятся в сентябре.

"Мы устанавливаем каждый год зимний и летний перерывы в работе думы, меняются только даты. В 2016 году был аналогичный [по продолжительности] перерыв, который предлагается установить сегодня. Дума - постоянно действующий орган госвласти, вне зависимости от объявления перерыва в заседаниях, дума продолжает работать. Никто не собирается уходить в отпуск на четыре месяца, это невозможно по трудовому законодательству, все депутаты продолжают исполнять свои обязанности. У них достаточно много форм работы помимо участия в заседаниях думы", - подчеркнул Орлов.

Эта сессия стала четвертой для седьмого созыва Мосгордумы. В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.